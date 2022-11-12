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Президент «Урала» – Родниной: «Футбол — самый популярный вид спорта. Спросите на улице про фигуристов – человека 3-4 знают о них»

Президент «Урала» отреагировал на высказывание Ирины Родниной. Депутат Госдумы РФ заявила, что профессиональные футбольные клубы не должны финансироваться государством.

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