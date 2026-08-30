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Царьград

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Власти Аргау сообщили об отсутствии русских среди жертв стрельбы

Власти Аргау сообщили об отсутствии русских среди жертв стрельбы

В городе Арау, на севере Швейцарии, произошла стрельба на рейв-вечеринке. Среди шести пострадавших русских не выявлено, сообщает Даниэль Вехтер из департамента экономики и внутренних дел кантона Аргау.

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