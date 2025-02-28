Отключение электроэнергии в Новоаннинском 28 февраля с 12.00 до 16.00 ул.Чекунова 1-37 ,2- 20,20а ул.
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Отключение электроэнергии в Новоаннинском 28 февраля с 12.00 до 16.00 ул.Чекунова 1-37 ,2- 20,20а ул.