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Цель газового кризиса в Молдове – блокада Приднестровья

Цель газового кризиса в Молдове – блокада Приднестровья

«Кишинёв выполняет программу Запада по перераспределению энергопотоков в регионе» Молдавская делегация в составе двух вице-премьеров вернулась из Москвы без подписанного договора с «Газпромом», в связи с чем существует вероятность полного… Показать полностью.

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