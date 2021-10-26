Цель газового кризиса в Молдове – блокада Приднестровья

«Кишинёв выполняет программу Запада по перераспределению энергопотоков в регионе» Молдавская делегация в составе двух вице-премьеров вернулась из Москвы без подписанного договора с «Газпромом», в связи с чем существует вероятность полного… Показать полностью.
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