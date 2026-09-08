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«Реал» сыграет с «Интером» и «Ромой» на общем этапе ЛЧ. Две победы – самый вероятный исход встречи Моуринью с бывшими командами

Жозе Моуринью встретится с бывшими командами на общем этапе Лиги чемпионов. В 1-м туре мадридцы сыграют против «Интера», во 2-м – против «Ромы».

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