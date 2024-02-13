Театр оперы и балета продает билеты на гала-концерт по 50 тысяч рублей

Билеты в ложу на гала-концерт балерины Светланы Захаровой в НОВАТе оценили в 50 тысяч рублей. Концерт прима-балерины Большого театра Светланы Захаровой состоится в Новосибирском театре оперы и балета в марте 2024 года в рамках XI Транссибирского арт-фестиваля.
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