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Победа АдГ: Германия устала от войны и хочет мира

Победа АдГ: Германия устала от войны и хочет мира

Сопредседатель партии "Альтернатива для Германии" (АдГ), одержавшей победу на земельных выборах в Саксонии-Анхальт, Алиса Вайдель с трибуны Бундестага призвала немецкие власти последовать примеру США и начать мирные переговоры с Россией.

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