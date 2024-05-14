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Почему же те, кому лучше прятать фигуру, так стремятся ее показать?

Почему же те, кому лучше прятать фигуру, так стремятся ее показать?

Здравствуйте, Морена. Просьба осветить животрепещущий вопрос. Почему наши женщины проявляют такое неистовое рвение выставить напоказ "прелести" своей фигуры, путешествуя особенно по мусульманским регионам страны? Прелести я не случайно взяла в кавычки.

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