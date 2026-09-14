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Вечерний Новосибирск

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Пять «буханок» скорой помощи из Искитима отправили на СВО

Пять «буханок» скорой помощи из Искитима отправили на СВО

Жители Искитима восстановили пять медицинских «УАЗов «Буханка» для отправки на СВО. Об этом сообщили в пресс-службе минздрава Новосибирской области 14 сентября.

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