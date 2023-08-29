СКА обменял Моисеева в «Ладу» на денежную компенсацию. Клуб из Петербурга отправил 11 игроков в Тольятти за лето

25-летний нападающий в минувшем сезоне набрал 1 (0+1) очко в 22 матчах в Фонбет Чемпионате КХЛ. Ранее этим летом СКА обменял в «Ладу» 10 игроков – вратарей Владислава Подъяпольского и Никиту Богданова, защитников Григория Грязнова, Евгения Калабушкина, Евгения Корешкова, Георгия Солянникова, нападающих Андрея Алтыбармакяна, Павла Колтыгина, Алексея Ожгихина и Никиту Попугаева.
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