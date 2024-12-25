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Царьград

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Мигрантов хотят прикрепить к работодателю документом. Остался один вопрос - деньги

Мигрантов хотят прикрепить к работодателю документом. Остался один вопрос - деньги

Для улучшения контроля в миграционной сфере Минстрой предложил прикрепить иностранных рабочих к их работодателям документом.

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Комментарии
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alik3456 Джексон
Каждый раб , должен иметь одного хозяина... Чтоб хозяева не передрались...
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