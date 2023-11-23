Залужный: ситуация на фронте остается сложной для украинской армии

РИАМО - 23 ноя. Ситуация на фронте остается сложной для украинской армии. При этом бойцы стараются контролировать происходящее на передовой, заявил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в Telegram-канале.
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