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Спорт Уик-Энд

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Блинкова стала француженкой. О смене гражданства теннисистка объявила прямо по ходу турнира в Сан-Паулу, начинала турнир она еще россиянкой

Блинкова стала француженкой. О смене гражданства теннисистка объявила прямо по ходу турнира в Сан-Паулу, начинала турнир она еще россиянкой

ТЕННИС. Турнирная хроника Пока теннисисты проводили матчи Кубка Дэвиса, определяя участников «Финала восьми» Мировой группы и сборные, которые пойдут на повышение в низших дивизионах, теннисистки имели возможность сыграть на двух турнирах в Латинской Америке.

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