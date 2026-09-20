Блинкова стала француженкой. О смене гражданства теннисистка объявила прямо по ходу турнира в Сан-Паулу, начинала турнир она еще россиянкой

ТЕННИС. Турнирная хроника Пока теннисисты проводили матчи Кубка Дэвиса, определяя участников «Финала восьми» Мировой группы и сборные, которые пойдут на повышение в низших дивизионах, теннисистки имели возможность сыграть на двух турнирах в Латинской Америке.
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