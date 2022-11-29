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Стивен Спилберг пропустил Gotham Awards из-за коронавируса

Стивен Спилберг пропустил Gotham Awards из-за коронавируса

Режиссер Стивен Спилберг заразился коронавирусом. Об этом сообщает Deadline. Кинематографист планировал посетить представление снявшейся в фильме Спилберга "Фабельманы" Мишель Уильямс на церемонии Gotham Awards, однако был вынужден его пропустить.

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