Стивен Спилберг пропустил Gotham Awards из-за коронавируса

Режиссер Стивен Спилберг заразился коронавирусом. Об этом сообщает Deadline. Кинематографист планировал посетить представление снявшейся в фильме Спилберга "Фабельманы" Мишель Уильямс на церемонии Gotham Awards, однако был вынужден его пропустить.