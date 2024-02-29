Сийярто: Заявления об отправке военных на Украину противоречат решению НАТО

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто подчеркнул, что заявления об отправке западных военнослужащих на Украину для участия в боевых действиях противоречат позиции Североатлантического альянса, который ранее решил воздержаться от прямого вмешательства в конфликт.