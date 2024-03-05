Депутат Рады попросил Taurus для удара по Крымскому мосту на фоне утечки в ФРГ

Заместитель председателя комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Егор Чернев призывает Германию предоставить Украине дальнобойные ракеты Taurus для атак по территории Крыма и по Крымскому мосту.
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