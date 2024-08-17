Политика как он...
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Политика как она есть

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Кандидат от блока «Победа» счел досмотр делегатов признаком агонии режима Санду

Кандидат от блока «Победа» счел досмотр делегатов признаком агонии режима Санду

Незаконные удержания и досмотры в аэропорту Кишинева делегатов съезда молдавского оппозиционного блока «Победа» свидетельствуют об агонии режима президента Майи Санду и ее Партии действия и солидарности (ПДС).

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