Кандидат от блока «Победа» счел досмотр делегатов признаком агонии режима Санду

Незаконные удержания и досмотры в аэропорту Кишинева делегатов съезда молдавского оппозиционного блока «Победа» свидетельствуют об агонии режима президента Майи Санду и ее Партии действия и солидарности (ПДС).
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