Как защитить личные границы, когда чужой ребенок нарушает порядок в вашем доме

Однажды я поймала себя на мысли, что начинаю тихо ненавидеть собственный дом. Причина была не в ремонте или усталости от быта, а в том ужасе, который я испытывала каждый раз, когда в гости приходили друзья с детьми.
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