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Кириенко: участники фестиваля в Сириусе получали звонки с угрозами с Украины

Кириенко: участники фестиваля в Сириусе получали звонки с угрозами с Украины

Участники Всемирного фестиваля молодежи в Сириусе получали звонки с угрозами с Украины. Соответствующее заявление, как передает ТАСС, сделал Сергей Кириенко, первый заместитель руководителя администрации президента Российской Федерации.

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Комментарии
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alex korotkov
Рамзан..как всегда прав..честно всё и вся называет..!
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