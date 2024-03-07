Кириенко: участники фестиваля в Сириусе получали звонки с угрозами с Украины

Участники Всемирного фестиваля молодежи в Сириусе получали звонки с угрозами с Украины. Соответствующее заявление, как передает ТАСС, сделал Сергей Кириенко, первый заместитель руководителя администрации президента Российской Федерации.
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