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Отказ от картофеля опасен: Учёные назвали самое тяжёлое последствие

Отказ от картофеля опасен: Учёные назвали самое тяжёлое последствие

Специалисты выяснили, почему не стоит бояться употреблять картофельВ журнале Frontiers появились результаты исследования, в котором учёные из американского колледжа имени Альберта Эйнштейна рассказывают, чем опасен отказ от картофеля.

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