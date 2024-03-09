Отказ от картофеля опасен: Учёные назвали самое тяжёлое последствие

Специалисты выяснили, почему не стоит бояться употреблять картофельВ журнале Frontiers появились результаты исследования, в котором учёные из американского колледжа имени Альберта Эйнштейна рассказывают, чем опасен отказ от картофеля.
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