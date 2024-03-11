В Киеве демонтируют советскую БРДМ в парке Воинам-интернационалистам для передачи на фронт

Видимо, совсем плохо с техникой в ВСУ раз киевские власти решили демонтировать бронированную разведывательно-дозорную машину, установленную на постаменте в парке Воинам-интернационалистам, и передать её ВСУ.
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