Много раз за последние годы слышу критику мягкой внешней политики МИДа и даже Владимира Владимировича.
Отсутствие жёстких ответов, расценивается как слабость России?
Комментарии
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РУ
Раиса Утропова
Ну, не знаю, а что ответит Кремль на угрозы "на Харьков и Сумы не ходить", иначе, мы пройдём те " красные линии", сказали Остин, европейские и украинские политики (анонимность особ ЕС и Укр), которые они высказали на защищённой конференции. Значит будут действовать дальнобойными ракетами и оружием вглубь России?
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18 час.
Lupen Dupa
"Отсутствие жёстких ответов, расценивается как слабость России?" Ну а как её расценивать тем, кто привык переступать многочисленные "красные линии"? Если много грозить, и ни разу не сделать обещанного, кто будет воспринимать угрозы всерьёз?:)
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18 час.
Татьяна Собколова
👍👍👍
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15 час.
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