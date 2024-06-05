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Отсутствие жёстких ответов, расценивается как слабость России?

Отсутствие жёстких ответов, расценивается как слабость России?

Много раз за последние годы слышу критику мягкой внешней политики МИДа и даже Владимира Владимировича.

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Комментарии
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Раиса Утропова
Ну, не знаю, а что ответит Кремль на  угрозы &quot;на Харьков и Сумы не ходить&quot;, иначе, мы пройдём те &quot; красные линии&quot;, сказали Остин, европейские и украинские политики (анонимность особ ЕС и Укр), которые они высказали на защищённой конференции. Значит будут действовать дальнобойными ракетами и оружием вглубь России?
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18 час.
Lupen Dupa
&quot;Отсутствие жёстких ответов, расценивается как слабость России?&quot; Ну а как её расценивать тем, кто привык переступать многочисленные &quot;красные линии&quot;? Если много грозить, и ни разу не сделать обещанного, кто будет воспринимать угрозы всерьёз?:)
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18 час.
Татьяна Собколова
👍👍👍
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15 час.

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