Отсутствие жёстких ответов, расценивается как слабость России?

РУ

Раиса Утропова

Ну, не знаю, а что ответит Кремль на угрозы "на Харьков и Сумы не ходить", иначе, мы пройдём те " красные линии", сказали Остин, европейские и украинские политики (анонимность особ ЕС и Укр), которые они высказали на защищённой конференции. Значит будут действовать дальнобойными ракетами и оружием вглубь России?