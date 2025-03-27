Чаты для общения в интернете: анонимность и безопасность

В современном мире общение в интернете стало неотъемлемой частью нашей жизни. Социальные сети, мессенджеры и форумы позволяют нам поддерживать связь с друзьями и знакомыми, находить единомышленников и обмениваться мнениями.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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