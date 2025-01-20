Профессор Юрасов: в 2025 году будут мощные вспышки на Солнце и магнитные бури

В этом году прогнозируется солнечная активность, которая проявится мощными вспышками. Они могут вызвать сильные геомагнитные бури, что отразится на самочувствии людей, рассказал RT профессор кафедры наноэлектроники РТУ МИРЭА, доктор физико-математических наук Алексей Юрасов.
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