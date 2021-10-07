Популярные статьи

Свежие комментарии

  • avershin1947mailru Авершин
    На конец то дошло, чем людей, особенно молодёжь удержать на Дальнем Востоке, но мне кажется до правительства это не д...Пошлину на правор...
  • Ингерман Ланская
    тюююю, трагедия... в совке каждое лето по 2-3 месяца горячую воду отключали, да и в другие сезоны отключения на неск...Без горячей воды ...
  • Мария
    объявление выходило, что добровольная основа. И многим мне кажется проще таким образом сдать практику и денег заработатьСтуденты СПбГУ со...

Путину доложили о планах построить новый нефтеперерабатывающий завод на Дальнем Востоке

Путину доложили о планах построить новый нефтеперерабатывающий завод на Дальнем Востоке

"Роснефть" не отказывается от планов строительства на Дальнем Востоке нового нефтеперерабатывающего завода, заявил глава компании Игорь Сечин на совещании по развитию ТЭК под руководством президента РФ Владимира Путина.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх