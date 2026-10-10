Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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Присяга для таких — пустой звук: борец с криминалом погорел на взятке

Присяга для таких — пустой звук: борец с криминалом погорел на взятке

В Татарстане — громкое задержание, от которого у многих просто челюсть отвисает от возмущения. Замначальника отдела по борьбе с организованной преступностью управления уголовного розыска МВД по республике Олеся Ямпольского — того самого, кого считали главным специалистом по «воровскому миру» в регионе, — арестовали за крышевание сети салонов интимных услуг.

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