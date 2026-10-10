Присяга для таких — пустой звук: борец с криминалом погорел на взятке

В Татарстане — громкое задержание, от которого у многих просто челюсть отвисает от возмущения. Замначальника отдела по борьбе с организованной преступностью управления уголовного розыска МВД по республике Олеся Ямпольского — того самого, кого считали главным специалистом по «воровскому миру» в регионе, — арестовали за крышевание сети салонов интимных услуг.
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Условный срок,нельзя марать честь мундира,да и взятка небольшая.
По конституции пожурят и может пару лет условно. Расстрел - низзя