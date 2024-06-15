Анатолий Карпов: Советский фонд мира борется за человеческие умы

В эксклюзивном интервью «Аргументам недели» легендарный шахматист и Почётный Президент Советского фонда мира (СФМ) Анатолий Карпов рассказал о миротворческих проектах и развитии международной общественной дипломатии.
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