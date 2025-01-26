Лукашенко: резолюция ЕП о выборах в Белоруссии является пресмыканием перед США

Глава Белоруссии Александр Лукашенко высказал своё мнение по поводу резолюции Европарламента о непризнании президентских выборов в республике, указав, что они пресмыкаются перед американским правительством.
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