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Поплавская назвала ложью оправдания Киркорова за участие в «голой» вечеринке

Поплавская назвала ложью оправдания Киркорова за участие в «голой» вечеринке

Актриса Яна Поплавская не согласна с оправданиями певца Филиппа Киркорова и считает, что он врет. Она считает, что все россияне должны забыть о знаменитостях, которые приняли участие в вечеринке блогера Насти Ивлеевой, куда гости должны были прийти в определенном дресс-коде, пишет «7 дней».

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Комментарии
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ДШ
Дмитрий Шершов
не врю ему. пидор ряженый!
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9 час.

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