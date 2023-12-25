Поплавская назвала ложью оправдания Киркорова за участие в «голой» вечеринке

Актриса Яна Поплавская не согласна с оправданиями певца Филиппа Киркорова и считает, что он врет. Она считает, что все россияне должны забыть о знаменитостях, которые приняли участие в вечеринке блогера Насти Ивлеевой, куда гости должны были прийти в определенном дресс-коде, пишет «7 дней».
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