Трамп прокомментировал обвал рынков

Президент США Дональд Трамп, комментируя реакцию фондовых рынков на введенные им пошлины, рассказал о жаждущих заключить с ним сделку лидерах со всего мира, а также обратил внимание на то, что иногда для исправления ситуации приходится принимать лекарства.
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