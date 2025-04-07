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Трамп прокомментировал обвал рынков

Трамп прокомментировал обвал рынков

Президент США Дональд Трамп, комментируя реакцию фондовых рынков на введенные им пошлины, рассказал о жаждущих заключить с ним сделку лидерах со всего мира, а также обратил внимание на то, что иногда для исправления ситуации приходится принимать лекарства.

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