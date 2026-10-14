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Прокуратура проведет проверку после ДТП с ребенком в Лабытнанги

Прокуратура проведет проверку после ДТП с ребенком в Лабытнанги

В Лабытнанги прокуратура проведет проверку после ДТП на Первомайской. Вечером 13 октября автомобиль наехал на 10-летнего ребенка, сообщили в окружном надзорном ведомстве.

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