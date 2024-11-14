США пригрозили ответить России на присутствие якобы военных из КНДР в Курской области

Вашингтон планирует действовать совместно с союзниками Белый дом угрожает ответить России скоординированными политическими решениями вместе с союзниками Соединенных Штатов на якобы участие военных КНДР в боях под Курском.
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