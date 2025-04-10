НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Военное обозрение

3 750 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Гарий Щерба
    Сами  НЕ ХОТИТЕ , РОССИЯ  СОКРАТИТ ...!!!«Никто не будет д...
  • Гарий Щерба
    Ха ха ха , просто  НЕТ  слов , уж  ВЕСЬ МИР СМЕЁТСА  с этих  ГЕЙРОПЕЙСКИХ КЛОУНОВ  со своим  КАРМАННЫМ  ,,МУС,,(ором)...Представители три...
  • Гарий Щерба
    А что , янки так  ГОРЯТ  начать  ВОЙНУ ..???Это casus belli: ...

Юность «Максима»

Юность «Максима»

Впервые пулемёт подал голос на полях Гражданской войны в США. Впрочем, «картечницы», работающие от вращения ручного привода, настоящими пулемётами назвать ещё было нельзя.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх