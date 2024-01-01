Елене Блиновской отказали в снятии ареста с ее банковских счетов

Стало известно, что суд отказал Елене Блиновской, которая ранее требовала снять арест с ее банковских счетов на время рассмотрения иска к налоговой службе.
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