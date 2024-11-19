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Рогов сообщил о продвижении российских военных у Курахово

Рогов сообщил о продвижении российских военных у Курахово

Российские военные продвинулись южнее Курахово в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщил председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов, передает ТАСС.

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