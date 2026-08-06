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Красный Север

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В детсадах Ямала за безопасностью детей проследят умные камеры

В детсадах Ямала за безопасностью детей проследят умные камеры

На Ямале планируют внедрить систему видеоаналитики во всех дошкольных учреждениях региона. Решение о масштабировании проекта принял губернатор Дмитрий Артюхов после успешного тестирования технологии в Салехарде, Большом Приуралье, а также в Надымском районе, сообщила пресс-служба главы ЯНАО.

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