Над пятью российскими регионами: средства ПВО уничтожили 36 украинских беспилотников

Минобороны РФ утром 12 апреля сообщило о 36 сбитых украинских беспилотниках. По информации оборонного ведомства, БПЛА этой ночью были уничтожены в Курской, Ростовской, Орловской, Белгородской областями, а также в Краснодарском крае.