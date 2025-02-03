Виртуальный фотограф показал красоту природы в Kingdom Come: Deliverance 2 и возможност...

Виртуальный фотограф показал красоту природы в Kingdom Come: Deliverance 2 и возможности встроенного фоторежимаПользователь под ником Photomode_Raro опубликовал серию скриншотов из Kingdom Come: Deliverance 2, демонстрируя красоту окружающего мира и возможности встроенного фоторежима.