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Виртуальный фотограф показал красоту природы в Kingdom Come: Deliverance 2 и возможност...

Виртуальный фотограф показал красоту природы в Kingdom Come: Deliverance 2 и возможност...

Виртуальный фотограф показал красоту природы в Kingdom Come: Deliverance 2 и возможности встроенного фоторежимаПользователь под ником Photomode_Raro опубликовал серию скриншотов из Kingdom Come: Deliverance 2, демонстрируя красоту окружающего мира и возможности встроенного фоторежима.

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