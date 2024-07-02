На Урале суд поставил точку в жутком деле об истязании детей – измывалась над ними приемная мать.
Приемная мать истязала сирот в течение восьми лет
Комментарии
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Катерина
Ужас... Шоб эту тварь зэчки порвали. А учительница молодец... не осталась равнодушной.
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11 час.
ВВ
Валентина Власова
Как можно так издеваться над сиротами!?Эту тварь засадить надолго.А органы опеки наказать.Почему они не контролировали это процесс?Они должны держать их на контроле постоянно!!!
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8 час.
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