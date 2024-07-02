Приемная мать истязала сирот в течение восьми лет

Ужас... Шоб эту тварь зэчки порвали. А учительница молодец... не осталась равнодушной.

ВВ

Валентина Власова

Как можно так издеваться над сиротами!?Эту тварь засадить надолго.А органы опеки наказать.Почему они не контролировали это процесс?Они должны держать их на контроле постоянно!!!