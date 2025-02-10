Трамп поручил прекратить чеканку новых пенни из-за их дороговизны

Global Look Press/57stock/imageBROKER.com Президент США Дональд Трамп поручил министру финансов прекратить чеканку новых пенни (монет достоинством в один цент) из-за того, что их производство обходится государство дороже.
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