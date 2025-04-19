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Videocardz: Nvidia готовится к возможному запрету видеокарт RTX 5090D в Китае

Videocardz: Nvidia готовится к возможному запрету видеокарт RTX 5090D в Китае

На фоне обострения экономического противостояния между США и Китаем компания Nvidia приняла превентивные меры, связанные с потенциальными ограничениями на поставку флагманской видеокарты GeForce RTX 5090D в Китай.

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