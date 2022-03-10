БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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  • Сергей Росси
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    👍👍👍Экс-агент MI6 Кук...

Тайна гибели линкора «Императрица Мария»

Тайна гибели линкора «Императрица Мария»

Отчего 105 лет назад затонул флагман Черноморского флота? Водной из предыдущих публикаций мы уже касались некоторых аспектов истории развития российского флота, содержащей немало сюжетов, характеризующих состояние дел в империи Романовых в целом.

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