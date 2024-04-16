В Екатеринбурге вынесли приговор диверсанту

Центральный окружной военный суд Екатеринбурга вынес приговор 30-летнему жителю города Режа Владлену Меньшикову (внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов) за попытку диверсии на железной дороге.
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