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Бизнес журнал. Урал

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В Екатеринбурге вынесли приговор диверсанту

В Екатеринбурге вынесли приговор диверсанту

Центральный окружной военный суд Екатеринбурга вынес приговор 30-летнему жителю города Режа Владлену Меньшикову (внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов) за попытку диверсии на железной дороге.

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renmina
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