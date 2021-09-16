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11 квартир для детей-сирот передано в собственность Уссурийска

11 квартир для детей-сирот передано в собственность Уссурийска

В муниципальную собственность Уссурийского городского округа приняли 11 квартир, предназначенных для сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

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