Ученый Эйсмонт заявил о возможности прихода мощной магнитной бури на Землю

Ведущий научный сотрудник института космических исследований РАН и Научно-исследовательской лаборатории Космических исследований, технологий, систем и процессов Натан Эйсмонт в разговоре со «Звездой» прокомментировал информацию о мощном выбросе плазмы на Солнце и рассказал, стоит ли ждать мощной магнитной бури на Земле.
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