Опрос предсказал победу Марин Ле Пен при любом сценарии

Лидер парламентской фракции ультраправой политической партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен может победить на президентских выборах 2027 года при любом сценарии.
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