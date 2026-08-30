Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Опрос предсказал победу Марин Ле Пен при любом сценарии

Опрос предсказал победу Марин Ле Пен при любом сценарии

Лидер парламентской фракции ультраправой политической партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен может победить на президентских выборах 2027 года при любом сценарии.

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