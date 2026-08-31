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Iran Weakened but Defiant After 6 Months of War

Six months after US and Israeli air strikes against Iran launched a conflict that has shaken energy markets and disrupted global shipping, there is still no clear end to the confrontation.

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