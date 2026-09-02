Захарова: передача Украине SCALP является частью русофобской политики Британии

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала планы Лондона передать Киеву данные для производства дальнобойных ракет SCALP проявлением агрессивной русофобской политики.
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