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Лавров: развязанная Западом гибридная война против РФ открывает новые возможности для расширения сотрудничества Москвы и Пекина

Лавров: развязанная Западом гибридная война против РФ открывает новые возможности для расширения сотрудничества Москвы и Пекина

Гибридная война, развязанная Западом в отношении Российской Федерации, открывает новые возможности для расширения сотрудничества между Москвой и Пекином.

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