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Регионы России

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S7 инвестирует более 2 млрд рублей в развитие судоремонтного завода в Мурманске

S7 инвестирует более 2 млрд рублей в развитие судоремонтного завода в Мурманске

По словам главы региона, на данный момент в производство уже инвестировано более одного миллиарда рублей, благодаря чему начался процесс восстановления доков и обновление производственной базы.

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